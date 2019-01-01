"حماس" تحمل الاحتلال مسؤولية تغوله على دماء المتظاهرين شرق غزة

غزة / سما/

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن تغول الاحتلال على دماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها.

وأوضح قاسم في تصريح له، اليوم الجمعة، أن تعمد الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين، يؤكد الطبيعة الدموية لقادته، الذي لم يتوقف أرهابهم منذ وصول العصابات الصهيونية لأرض فلسطين.، حسب قوله.

وأضاف "يجب أن يصنف الاحتلال كدولة ارهابية، وأن يلاحق قادته كمجرمي حرب"، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا لانتزاع حرية واسترداد أرضه ومقدساته، وممارسة حقه بالعيش الكريم بكسر الحصار عن نفسه.

وكان قد استشهد شابان وأصيب 66 آخرين، مساء اليوم، خلال المشاركة في إحياء فعاليات الجمعة الـ73 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.