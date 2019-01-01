"الجهاد الإسلامي" تعلق على أحداث الجمعة الـ73 من مسيرات العودة وتؤكد دماء الشهداء لن تضيع هدراً

غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، أن دماء شهداء الجمعة الـ73 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار لن تضيع هدراً.

جاء ذلك في بيان لها، حيث قالت: يواصل العدو المجرم عدوانه عدوانه على أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وقد أقدم اليوم في الجمعة الـ 73 من المسيرات الشعبية على استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد مواطنين ووقوع عدد من الإصابات.

وحملت الحركة الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء والتغول على دماء الأبرياء، مؤكدةً استمرار الشعب في حقه بالدفاع عن نفسه من خلال مسيراته ونضاله المشروع حتى تحقيق أهدافه كاملة.

وأضافت "ستظل بنادق المجاهدين وفيّة لكل قطرة دم سالت على أرض فلسطين الحبيبة معلنة استمرار الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة لاستعادة هذه الأرض المقدسة وتطهيرها من دنس المحتلين".