عائلتا "النجار والأخرس" تناشدان "قيادة غزة" بالبحث عن ابنهم المفقود!

غزة / سما /

ناشدت عائلتي "النجار والأخرس" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، للبحث عن ابنها "خليل" المفقود منذ عدة أيام.

وقالت العائلتين في بيانٍ صحفي، إنّ ابنها خليل عبدربه النجار (ابو العبد)، المقيم في مشروع بيت لاهيا، ويبلغ من العمر 44 عام، وهو من موظفي سلطة رام الله، على كادر الشرطة برتبة نقيب، غادر منزله في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولم يعد حتى لحظة صياغة هذا البيان ، ولا يوجد لدينا كعائلة أي معلومات عن مكان تواجده أو سبب تغيبه أو الظروف التي تحيط بتغيبه.

وأكدت، أنّنا منذ لحظة علمنا بغياب ابننا، تقدمنا بلاغ رسمي للشرطة في مكان سكناه، وتمت مخاطبة كافة جهات الاختصاص والاجهزة الأمنية، وأبلغونا أنه غير موجود لديهم.

وتابعت، أنّ "وفد من العائلة توجه إلى مقر المحافظة، وجلس مع المحافظ "أبو حسن الرزاينة"، حيث أكد لنا أن ابننا غير محتجز لدى أي من الجهات الحكومية، وأفادنا بأنه تم تشكيل خلية أمن من كافة الأجهزة الأمنية لمتابعة غياب ابننا".

نص البيان

صادر عن عائلة أبو خريس والنجار

"يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ" سورة يوسف (87)

في صباح يوم الاثنين الموافق 2/9/2019، غادر ابننا خليل عبدربه النجار (ابو العبد)، المقيم في مشروع بيت لاهيا، ويبلغ من العمر 44 عام، وهو من موظفي السلطة على كادر الشرطة برتبة نقيب.

غادر منزله في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولم يعد حتى لحظة صياغة هذا البيان ، ولا يوجد لدينا كعائلة أي معلومات عن مكان تواجده أو سبب تغيبه أو الظروف التي تحيط بتغيبه ، وعليه نوضح الآتي:

1- منذ لحظة علمنا بغياب ابننا، تقدمنا بلاغ رسمي للشرطة في مكان سكناه.

2- تمت مخاطبة كافة جهات الاختصاص والاجهزة الأمنية، وأبلغونا أن ابننا غير موجود لديهم.

3- توجه وفد من العائلة إلى مقر المحافظة، وجلس مع الأخ المحافظ "أبو حسن الرزاينة" حيث أكد لنا أن ابننا غير محتجز لدى أي من الجهات الحكومية، وأفادنا بأنه تم تشكيل خلية أمن من كافة الأجهزة الأمنية لمتابعة غياب ابننا.

4- نؤكد أن ابننا لا يوجد لديه أي خصومة ولا يمارس أي نشاط سياسي أو تنظيمي، ونؤكد كعائلة أن ابننا له مكانة اجتماعية وعائلية وذو أخلاق عالية، ويشهد له الجميع بذلك.

5- نؤكد أنه لا يوجد لعائلتنا أي خصومة عشائرية أو قانونية مع أي جهات إن كانت عائلية أو حكومية، ونحن كعائلة نتحمل تبعات تغيب ابننا؛ إن كان لدى أحد مظلمة دفعته لتغييب ابننا.

• وعليه، فإننا نناشد أبناء شعبنا بتزويدنا بأي معلومات تخص ابننا المفقود.

• ونطالب الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهود والمثابرة من أجل كشف قضية ابننا المفقود، وتبيين الظروف المحيطة بتغيبه، أو الجهات التي تقف وراء هذا الأمر ودوافعه.

والله من وراء القصد،

عائلة أبوخريس والنجار