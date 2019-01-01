المدلل : جبهتنا الداخلية عصية على الانكسار وكلنا جنود لحمايتها

غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي " أحمد المدلل " أن جبهتنا الداخلية عصية على الانكسار ، وأننا كلنا جنود لحمايتها حتى تظل جداراً صلباً عصية على المؤامرات

جاءت تصريحات المدلل خلال مشاركته في جمعة " حماية الجبهة الداخلية " بمخيم العودة شرق رفح اليوم.

وقال القيادي في الجهاد " إن خروج جماهير شعبنا اليوم بكل مكوناته وفصائله يبعث برسالة الى العدو الصهيوني ان الوحدة الفلسطينية عنوان المقاومة وهي الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات وأن الكل الفلسطيني متوحد يجمعُه خندق المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني " .

وأضاف " لا يمكن أن يشعر الاحتلال بالأمن والطمأنينة طالما أن الشعب الفلسطيني يمتلك هذه الارادة الصلبة وهذه المقاومة القوية التي زلزلت أركان العدو الصهيوني ومنعته من تغيير قواعد الاشتباك ، و منتهُ بالهزيمة أمام إبداعات المقاومة وقدراتها وهى تراكم قوتها وخبرتها " .

وأوضح " المدلل " خلال حديثه ، أن المؤامرة الصهيو أمريكية تتجاوز المواجهة المباشرة مع المقاومة بمؤامرات تحاك صباح مساء لاختراق شعب المقاومة الذى يحتضنها ، ساعية لإضعاف همته بعملائه ضعاف النفوس الذين باعوا دينهم ووطنهم بدراهم معدودة فوظيفتهم إثارة الفتن والصراعات بين مكونات شعبنا لضرب وحدته.

ولفت بالقول " إن التفجيرات الاجرامية ضد رجال الأمن من الشرطة الفلسطينية لم تُنفذ من فراغ وإنما أراد عدونا ومن خلال اصحاب الفكر المنحرف والمتطرف من العملاء والجهلاء لضرب الشعب الفلسطيني بعضه ببعض وإحداث الفتن وزرع الخلافات بين فصائله ومكوناته وإشغال مقاومته في احداث داخلية هامشية " .

وفي ختام حديثه وجه " المدلل " رسالته قائلاً ، مهما حِيكت المؤامرات والصفقات لن تنحرف بوصلة المقاومة عن مسارها الحقيقي في مقارعة الاحتلال الصهيوني ، ويداً بيد سنحمي جبهتنا الداخلية وسنصد أي اعتداء عليها وستبقى عصية على الانكسار .