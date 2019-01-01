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بحر: لا يستطيع أحد اختراق جبهتنا الداخلية و استقالة غرينبلات دليل على فشل صفقة القرن

الجمعة 06 سبتمبر 2019 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر: لا يستطيع أحد اختراق جبهتنا الداخلية و استقالة غرينبلات دليل على فشل صفقة القرن


غزة / سما /

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، مساء اليوم الجمعة، إن الاحتلال بعد أن فشل  في إنهاء مسيرة العودة وبحروبه على غزة أراد ضرب الجبهة الداخلية.

وأضاف في تصريحات له خلال جمعة حماية الجبهة الداحلية، أن الفصائل الفلسطينية مجتمعة وقفت على قلب رجل واحد ضد "الانحراف الفكري".

وشدد بحر على أنه لا يستطيع أحد اختراق جبهتنا الداخلية لأنها قوية برجالها ونسائها وأمنها ومقاومتها.

ونابع: تدنيس المجرم الصهيوني نتنياهو للخليل وللحرم الإبراهيمي دعاية انتخابية، مشيرا الى أن تصريحات نتنياهو واقتحامه للخليل لن يغير من حقائق التاريخ وإسلامية المدينة.

واردف قائلا:  ماضون بكل قوة وعزيمة في مقاومة الاحتلال ونؤكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال بحر إن استقالة غرينبلات دليل على فشل صفقة القرن، مضيفا:  مستمرون بكل قوة لإفشال كل المخططات الصهيونية والأمريكية ولن نساوم على أرضنا.

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