الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتوجه دعوة لجماهير شعبنا في الضفة!

غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، اليوم الجمعة، عن اسم الجمعة المقبلة من المسيرات شرق غزة وهي تحت عنوان "فلتشطب أوسلو من تاريخنا".

ودعت الهئية في بيانها الختامي لفعاليات الجمعة الـ 73 إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات الجمعة القادمة من المسيرات السلمية شرق قطاع غزة، وذلك ردا على مشاريع الإدارة الأمريكية التصفوية ورفضا لمخططات الاحتلال.

وشددت على استمرار مسيرات العودة، وكذلك تعزيز الحضور الجماهيري فيها، مشيرة إلى تماسك وسلامة الجبهة الداخلية بمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وحذرت من استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والاعتداء على الوقف المسيحي، داعية جماهير شعبنا في الضفة للتصدي لمحاولات الضم والتهويد من قبل المستوطنين.