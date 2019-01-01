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حماس تعلق على استقالة "غرينبلات" وتوضح دلالات ذلك على "صفقة القرن"

الجمعة 06 سبتمبر 2019 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على استقالة "غرينبلات" وتوضح دلالات ذلك على "صفقة القرن"


غزة / سما /

قال القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، إن اسقالة المبعوث الأمريكي غرنبلات والذي يمثل ركناً أساسياً من صفقة القرن يدلل على تهاوي وفشل هذه الصفقة إزاء استمرار مسيرات ومقاومة ووحدة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في نصريحات صحفية له، في "جمعة الحفاظ على الجبهة الداخلية"، متابعاً "هذه دعوة للمهرولين والمطبعين بالعودة إلى حضن الأمة".

ووجه رضوان التحية لشهدائنا الأبرار ولجرحانا البواسل ولمعتقلينا الأبطال ولأبناء شعبنا الفلسطيني الذين خرجوا في هذه الجمعة.

وأكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار والمقاومة بكافة أشكالها حتى تحقق أهدافها برفع الحصار عن غزة وتحقيق حق العودة وإفشال "صفقة القرن".

وجدد تأكديه على أن "شعبنا بكافة فصائله الوطنية والإسلامية وفصائل المقاومة وكل مكونات شعبنا موحدون في الحفاظ على الجبهة الداخلية ومواجهة الاحتلال وأعوانه".

وشدد على أن أمن غزة والمقاومة خط أحمر وأن غزة آمنة مسقرة لن تنكسر شوكتها ولن يفلح الاحتلال وأعوانه في النيل من أمن المقاومة.

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