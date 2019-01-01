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الرئيس ينعى رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

الجمعة 06 سبتمبر 2019 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس ينعى رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي


رام الله / سما /

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية زيمبابوي السابق روبرت موغابي الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 95 عاما.

واستذكرالرئيس عباس،  الراحل موغابي الرئيس والأب المؤسس لزيمبابوي، واحد القادة الأفارقة الذين نجحوا في تحقيق الاستقلال لبلادهم.

وأشاد الرئيس، بمواقف جمهورية زيمبابوي الداعمة لشعبنا في كافة المحافل، ووقوفها الدائم إلى جانب الحق الفلسطيني، وإقامة دولتنا المستقلة.

وقد ابتعث الرئيس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فيصل العرنكي لتقديم واجب العزاء بالراحل موغابي، نيابة عن الرئيس والشعب الفلسطيني.

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