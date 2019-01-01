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إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 06 سبتمبر 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 اصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية، والتي انطلقت اليوم الجمعة، تنديدا باقتحام نتانياهو  للحرم الابراهيمي في الخليل.

وافادت مصادر محلية بان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت مما ادى الى اصابة 3 شبان بجروح متفاوتة عولجوا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

واضافت، ان جنود الاحتلال لاحقوا الشبان بين المنازل السكنية ما ادى الى اندلاع مواجهات دون ان يبلغ عن اعتقالات.

واشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية منذ ساعات الصباح الباكر واعاقت تحركات المواطنين والصحفيين واجبرت بعضهم على وضع بصماتهم على نماذج خاصة دون إبداء الاسباب.

وكانت المسيرة قد انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء القرية الذين رددوا الهتافات الوطنية المناهضة للاستيطان والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية ردا ممارسات نتانياهو وعصابات المستوطنين ضد مقدرات شعبنا.

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