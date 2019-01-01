  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قاسم: قرار محكمة لوكسمبورج خطوة في الاتجاه الصحيح

الجمعة 06 سبتمبر 2019 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: قرار محكمة لوكسمبورج خطوة في الاتجاه الصحيح


غزة / سما /

علّقت حركة حماس يوم الجمعة، على قرار محكمة أوروبية قضت لصالحها وكتائب القسام، بما يتعلق بوضعها على قائمة "الإرهاب".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح له": إن القرار هو خطوة في اتجاه الصحيح ويجب أن يرفع اسم الحركة من هذه القائمة الظالمة.

وأضاف: "مقاومتنا مشروعة حسب كل الأعراف والقوانين التي تعتمدها المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن تصنيف حركة حماس أو حركة مقاومة فلسطينية كحركة إرهابية، هو ظلم لشعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال.

وقال قاسم: "الاحتلال هو من يجب أن يصنف في كل المنظمات والساحات الدولية كإرهاربي، فهو ارتكب كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، بدءا من احتلاله لفلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها، والمذابح التي نفذها ضد شعبنا، والحروب التي شنها عليه، واستمرار حصاره على قطاع غزة والضفة والقدس.

وشدّد على أن حماس وحركات المقاومة الفلسطينية يجب أن توضع في قائمة أشرف وأنبل حركات التحرر في العالم.
وأكد المتحدث باسم حماس، أن الحركة ستواصل ممارسة "حقنا في الدفاع عن شعبنا في وجه عدوان الاحتلال، ومقاومته حتى انتزاع حرية شعبنا، وحقه في إقامة دولته المستقلة".

الأكثر قراءة اليوم

قرار قضائي مهم لصالح حماس في أوروبا‎

فورين بوليسي: لهذا السبب قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية

غرينبلات يقرر إنهاء مهامه كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط

الإجراءات العقابية على موظفي غزة ..اكلك منين يا بطة..طلال عوكل

اول تعقيب من نتنياهو على استقالة مبعوث ترامب للسلام بالشرق الاوسط

"كاتس" يكشف عن مفاجأة جديدة في العلاقات التركية "الإسرائيلية"

الجيش الإسرائيلي : نجحنا في خداع نصر الله

الأخبار الرئيسية

اصابات بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

حزب الله

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل أخرى بشأن صاروخي حزب الله

الاذاعة العبرية تزعم : توتر في العلاقات بين العمادي وحماس يتسبب في إلغاء مشروع زراعي كبير بغزة

هل تعمد الجيش الإسرائيلي عدم استهداف مطلقي الكورينت ؟

السيسي : مستمرون في جهود تحقيق المصالحة وتحسين الاوضاع واستعادة الهدوء في غزة