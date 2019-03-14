نقل الأسير إسلام وشاحي لعزل عسقلان

جنين / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسير إسلام يسري وشاحي من عزل سجن "رامون" إلى زنازين العزل في سجن "عسقلان ".

ويتهم الاحتلال الأسير وشاحي بمحاولة قتل ضابط إسرائيلي يعمل في مصلحة السجون لدى احتجازه في سجن النقب الصحراوي في 14-3-2019، ردًا على قرار وزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد أردان بتركيب أجهزة تشويش في سجن النقب وكافة السجون.

وأفادت مصادر الأسرى أن ادارة السجون وبتوصية من المخابرات تواصل معاقبة الأسير الوشاحي المحكوم بالسجن لمدة 19 عامًا، وهو من سكان قرية مثلث الشهداء جنوب محافظة جنين، ومعتقل منذ عام 2002 بـتهمة التخطيط لعملية في الخضيرة مطلع الانتفاضة الثانية.