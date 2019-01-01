بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما/

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة ال73 تحت شعار "حماية الجبهة الداخلية".

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة حماية الجبهة الداخلية ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 73 للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة والتكفير وخلط الاوراق.

وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والتي "ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ورافعة للوحدة واداة للتعبير الجماهيري الواسع في مواجهة مخططات الاحتلال وحماية حق العودة وكسر الحصار عن شعبنا المظلوم في قطاع غزة".

في السياق، قال موقع حدشوت 24 العبري، إنعدد من الفلسطينيين قاموا قبل قليل بقطع السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة وعبروا إلى الداخل ثم عادوا على الفور إلى قطاع غزة.

يتبع...