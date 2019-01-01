  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 06 سبتمبر 2019 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما/

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة ال73 تحت شعار "حماية الجبهة الداخلية".

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة حماية الجبهة الداخلية ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 73 للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة والتكفير وخلط الاوراق.

وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والتي "ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ورافعة للوحدة واداة للتعبير الجماهيري الواسع في مواجهة مخططات الاحتلال وحماية حق العودة وكسر الحصار عن شعبنا المظلوم في قطاع غزة".

في السياق، قال موقع حدشوت 24 العبري، إنعدد من الفلسطينيين قاموا قبل قليل بقطع السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة وعبروا إلى الداخل ثم عادوا على الفور إلى قطاع غزة.

يتبع...

الأكثر قراءة اليوم

قرار قضائي مهم لصالح حماس في أوروبا‎

فورين بوليسي: لهذا السبب قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية

تنويه هام صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

غرينبلات يقرر إنهاء مهامه كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط

الإجراءات العقابية على موظفي غزة ..اكلك منين يا بطة..طلال عوكل

اول تعقيب من نتنياهو على استقالة مبعوث ترامب للسلام بالشرق الاوسط

"كاتس" يكشف عن مفاجأة جديدة في العلاقات التركية "الإسرائيلية"

الأخبار الرئيسية

حزب الله

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل أخرى بشأن صاروخي حزب الله

الاذاعة العبرية تزعم : توتر في العلاقات بين العمادي وحماس يتسبب في إلغاء مشروع زراعي كبير بغزة

هل تعمد الجيش الإسرائيلي عدم استهداف مطلقي الكورينت ؟

السيسي : مستمرون في جهود تحقيق المصالحة وتحسين الاوضاع واستعادة الهدوء في غزة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"