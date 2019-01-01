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الحرس الثوري: اجماع إيراني بعدم التفاوض مع أمريكا

الجمعة 06 سبتمبر 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: اجماع إيراني بعدم التفاوض مع أمريكا


طهران /سما/

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن هناك إجماع في إيران على عدم التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف سلامي أن، " التفاوض هو هدف أمريكا ولا أحد في إيران يساعد العدو للوصول إلى أهدافه، مؤكداً أنه يستحيل حل المشاكل في إيران عن طريق العدو.

واعتبر سلامي أن "التعاون السياسي مع إيران بات وساما وأمنية لأمريكا، وكل أمنية ترامب إجراء مفاوضات لعدة دقائق مع أحد المسؤولين الإيرانيين".

تصريحات سلامي تأتي بعد تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر التي ألمح فيها إلى نية طهران التفاوض مع واشنطن.

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