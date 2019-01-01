وفاة مسن بحادث سير دهس بنابلس

نابلس / سما /

توفي ظهر اليوم الجمعة المواطن نبيل فايز يعيش البالغ من العمر 79 عاماً من سكان نابلس بحادث سير دهس وقع قبل ثلاثة أيام وسط نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان المواطن يعيش دخل المستشفى قبل ثلاثة أيام نتيجة حادث سير دهس وقع على دوار الشهداء وسط نابلس وقد وصفت اصابته في حينه بغير المستقرة والحرجة، وكان خبراء الحوادث قد فتحوا تحقيقاُ بالحادث فور تلقي البلاغ بوقوعه.

وأضاف أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً من المستشفى بعد ظهر اليوم عن وفاته وعلى اثر ذلك قامت الشرطة بإعلام النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لتسليم الجثمان لذويه.