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ملادينوف يعلق على اجتماعه مع اشتيه ويصفه بـ"الممتاز"!

الجمعة 06 سبتمبر 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يعلق على اجتماعه مع اشتيه ويصفه بـ"الممتاز"!


غزة / سما/

وصف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ، اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مدينة رام الله ، الخميس، بالممتاز.

وقال ملادينوف عبر صفحته على موقع "تويتر" يوم الجمعة، إنه ناقش مع اشتية "استراتيجية الحكومة حول كيفية العمل في ظل التحديات المالية والسياسية المتزايدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي"
 
وأضاف ملادينوف أن اشتية يركز على الأمور الصحيحة للمضي قدمًا.

وكان أشتية اطلع ملادينوف خلال لقاء جمعها في رام الله، على خطط الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية لإسرائيل وإيجاد بديل محلي واقليمي لها، والتوجه نحو العمق العربي من خلال اتفاقيات ثنائية مع الأردن والعراق، ومصر قريبا.

كما أطلع اشتية ملادينوف على استراتيجية التنمية بالعناقيد، التي تم إطلاقها من محافظة قلقيلية مؤخرا، والهادفة لخلق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على الميزة الجغرافية لكل محافظة.

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