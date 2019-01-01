الموز..فاكهة في طريقها للإنقراض!

وكالات / سما /

قال باحثون من بريطانيا إن التغير المناخي، يهدد باختفاء محاصيل الموز في كثير من أنحاء العالم. وتوقع الباحثون في دراستهم، التي نشرت في العدد الحالي من مجلة "نيتشر كلايمت تشينغ" المتخصصة، تراجع إنتاج الموز بشكل حاد، خلال العقود المقبلة، في كثير من الدول المعروفة بزراعته، مثل الهند والبرازيل، في ضوء التغيرات المناخية التي تنبأ بها العلماء المعنيون.

الموز الذي يتوفر على عناصر غذائية هامة، ينمو في الدول المدارية وشبه المدارية. كما أنه يعتبر نباتا ذي أهمية جوهرية للملايين على مستوى العالم، إضافة إلى أن زراعته تعتبر مصدر دخل الكثيرين، باعتبار أنه أهم منتج تصديري في دول مثل الاكوادور وكوستا ريكا.

ومنذ ستينيات القرن الماضي ارتفع انتاج هذه الفاكهة، في 21 من إجمالي 27 دولة شملتها الدراسة، تنتج 86 بالمائة من الموز على مستوى العالم، حسبما أشار الباحثون.

لكنه اليوم، يحذر الباحثون من تراجع هذه الزيادات في الإنتاج بحلول عام 2050 بشكل واضح أو حتى من اختفاء أشجار الموز تماما، خاصة في عشر دول، وهي إلى جانب الهند والبرازيل، على سبيل المثال، كولومبيا وكوستا ريكا وغواتيمالا وبنما والفلبين، وجميعها دول مهمة في زراعة الموز.

واعتمد الباحثون تحت إشراف دانييل بيبر، من جامعة "إكسيتر" البريطانية، في نموذجهم الحاسوبي، على تحليل بيانات عن زراعة الموز في 27 دولة، من بينها بيانات عن ظروف الطقس النموذجية وكمية الأمطار المطلوبة، وما يقابل ذلك من بيانات عن التطور المتوقع للتغير المناخي في مناطق إنتاج الموز.