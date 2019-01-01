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استهداف مطار نجران بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون

الجمعة 06 سبتمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
استهداف مطار نجران بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون


الرياض /سما/

ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي أطلقته جماعة "صالر الله" (الحوثيين) باتجاه نجران، جنوبي المملكة. 

وقالت قناة "العربية" إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران"، دون مزيد من التفاصيل. من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار نجران السعودي بصاروخ باليستي.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للجماعة عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، قوله إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر1 على مطار نجران الإقليمي".

وأضاف سريع أن الصاروخ "استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية". وأفاد بأن الهجوم "تسبب فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار".

ولفت سريع إلى أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.

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