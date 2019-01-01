توتنهام لم ييأس وسيحاول مجدداً مع ديبالا

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عودة نادي توتنهام هوتسبير من جديد لمحاولة ضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط اسم باولو ديبالا صاحب 25 عاماً بالرحيل عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف، وكان الدوري الإنجليزي وجهته الرئيسية، وسط اهتمام أكثر من فريق بضمه.

وفي الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، أكد أكثر من مصدر توصل السبيرز لاتفاق مع يوفنتوس بشأن ضم باولو ديبالا، ولكن في نهاية المطاف استمر اللاعب مع البيانكونيري.

وأشارت صحيفة “الدايلي ستار” الإنجليزي بأن نادي توتنهام هوتسبير لم ييأس، وسيحاول مرة أخرى التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الشتاء.

وأكملت الصحيفة أن بعض التفاصيل حالت دون تعاقد توتنهام مع ديبالا في الصيف، ولكن النادي اللندني سيعود من جديد في شهر يناير للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، خاصةً وأن إدارة اليوفي منفتحة على بيعه.

الجدير بالذكر أن عقد الأرجنتيني باولو ديبالا سينتهي مع فريقه يوفنتوس صيف عام 2022، وشارك كبديل حتى الآن هذا الموسم في مباراة واحدة بمسابقة الدوري الإيطالي.