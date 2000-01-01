بيريز : بنزيما مزيج من الظاهرة رونالدو وزيدان

وكالات / سما /

انهال السيد فلورونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الحالي، واصفاً إياه بالأسطورة.

وصرح فلورونتينيو بيريز عن بنزيما قائلاً:” لقذ ذهب إلى ليون من أجل التعاقد معه لأني رأيت أنه مزيج من الظاهرة البرازيلية رونالدو وزين الدين زيدان”.

وتابع بيريز حديثه قائلاً:” لا يوجد لدى أدنى شك حول كريم بنزيما، أنا على يقين أنه سوف يختم مسيرته هنا مع ريال مدريد، هو يريد ذلك والجماهير أيضاً”.

وأكمل فلورونتينو بيريز حديثه عن كريم بنزيما قائلاً:” أنا هنا منذ عام 2000، ولم يسبق لي أن نهضت من مقعدي بسبب هدف سجله ريال مدريد إلا في مناسبتين، عندما دخل وسجل بنزيما هدفه الرائع في ليون عام 2011 وهدف راموس في الدقيقة الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد عام 2014″.

وانضم كريم بنزيما إلى ريال مدريد قادماً من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي في عام 2009 حيث ظهر في 315 مباراة وسجل 150 هدف في مختلف البطولات.