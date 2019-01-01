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مدرب البرازيل : فقط ميسي ورونالدو أفضل من نيمار

الجمعة 06 سبتمبر 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب البرازيل : فقط ميسي ورونالدو أفضل من نيمار


وكالات / سما /

أكد تيتي مدرب منتخب البرازيل بأن فقط الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو من يتفوقا على نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

بداية الموسم بالنسبة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لم تكن جيدة على الإطلاق، بداية من تعرضه للإصابة، وغيابه عن كوبا أمريكا، مروراً بأزمته مع فريقه باريس سان جيرمان، وفشله في الرحيل عنه هذا الموسم.

ومن المقرر أن يشارك نيمار دا سيلفا مع منتخب بلاده البرازيل في اللقاء الودي الذي سيلعب اليوم أمام كولومبيا في فترة التوقف الدولي، بعد غياب دام لفترة طويلة.

ومدرب منتخب البرازيل تيتي ما زال يرى أن نيمار هو ثالث أفضل لاعب في العالم بعد رونالدو، وميسي، ويتفوق على البلجيكي إيدين هازارد.

وتحدث تيتي خلال مؤتمره الصحفي قبل لقاء كولومبيا قائلاً “نيمار تعافى من الإصابة التي تعرض لها قبل بطولة كوبا أمريكا”.

وأضاف “إذا لم يكن جاهزاً، كان لن يتواجد في قائمة المنتخب، والجهاز الفني واثق من قدرة نيمار على القيام بما نطلبه منه في الملعب”.

وتابع “50% من أهداف البرازيل عندما يشارك نيمار، كانت بسببه سواء بسبب صناعته لها أو تسجيلها”.

وأكمل “من حيث الجودة الفنية، أضع ليونيل ميسي ورونالدو أولاً، وبعدها يأتي نيمار وإيدين هازارد، ولكن بأفضلية فنية لنيمار لأنه أسرع من هازارد، ولا يمكن إيقافه”.

#ميسي #نيمار

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