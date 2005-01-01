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العشرات يؤدون "الجمعة" بخيمة الاعتصام في أبو ديس إسنادا للأسرى

الجمعة 06 سبتمبر 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات المواطنين وذوو الأسرى، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وعقب انتهاء الصلاة، اعتصم المشاركون داخل الخيمة التي أقيمت في البلدة، إسنادا للأسرى، رافعين صور الأسرى المضربين، ومرددين الهتافات والشعارات المنادية بحريتهم، والمطالبة بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ حياتهم.

وطالب خلف علي شقيق الأسير اسماعيل (30 عاما) من بلدة أبو ديس والمضرب عن الطعام لليوم الـ45 على التوالي، المؤسسات الدولية والمحلية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة شقيقة، داعيا أبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات المساندة للأسرى والتواجد الدائم في خيمة الاعتصام.

وأضاف أن شقيقه اسماعيل الذي اعتقل عدة مرات منذ العام 2005، بوضع صحي صعب، ويعاني من إعاقة في جسده نتيجة لتعرضه لالتواء في قفصه الصدري منذ أن كان عمره 11 عاما.

يشار إلى أن الأسيران حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة ابو ديس وفادي يوسف الحروب (31 عاما) من بلدة دير سامت في محافظة الخليل، علقا اضرابهما المفتوح عن الطعام والذي استمر (67) يوما و(25) يوما على التوالي، وذلك بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهما، بينما يواصل 6 أسرى آخرين إضرابهم المفتوح، رفضا لاعتقالهم الاداري.

#الجمعة

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