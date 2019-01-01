الاذاعة العبرية تزعم : توتر في العلاقات بين العمادي وحماس يتسبب في إلغاء مشروع زراعي كبير بغزة

القدس المحتلة/سما/



كشفت الإذاعة العبرية الرسمية عن ما زعمته " التوتر بين حماس والسفير القطرى"العمادى" والأموال التى طلبت حما س الحصول عليها من المشاريع التى تمولها قطر.

وحسب الاذاعة العبرية فان مصادر فلسطينية زعمت لقناة كان العبرية بأن العمادى ألغى مشروعا زراعىا كبيرا كان سيخصص لزراعة الخضراوات وتصديرها من غزة للخارج"كعلامة تجاريه قطريه".

وقالت الاذاعة ان حماس خصصت 300 دونم فى محررات غوش قطيف جنوب القطاع وفى بيت حانون شمال القطاع لهذا المشروع وكان من المفترض أن يستثمر العمادى ملايين الدولارات فيه ولكن حماس طالبت بجزء من عائدات أرباح المشروع الأمر الذى رفضه العمادى وعليه تم إلغاء المشروع.

ووفقا للمصدر الفلسطينى فإن العمادى غير فى الآونة الأخيرة طريقة تعامله مع قطاع غزة وتحول للإستثمار بالمشاريع التجاريه الربحيه بدلا من المساعدات الإنسانية والاعمال الخيريه.

كما كشف المصدر الفلسطينى عن إلغاء مشروع كان بموجبه ستقيم شركة بيبسى العالميه خط إنتاج"صودا ستريم" فى قطاع غزة ولكن تم رفض المشروع بعد أن رفض الشريك الفلسطينى التعامل بشفافيه كامله حول المشروع وفقط تعهد بالحد الأدنى من الأجور للعاملين فيه.

واضاف المصدر " على إثر ذلك تم إعادة الأجهزة والمعدات من غزة إلى الكيان ؛ بعد أن كان العمال قد تلقوا التدريب فعلا للبدء بالعمل فى المصنع".

​