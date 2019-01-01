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العسيلي: تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي العربي يعزز من تطوير الاقتصاد الفلسطيني

الجمعة 06 سبتمبر 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن الاسراع في تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104، التي انعقدت في الجامعة العربية تعزز من فرص تطوير اقتصادنا الوطني وتمكين الحكومة الفلسطينية من ترجمة رؤيتها التنموية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف العسيلي في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، "نتطلع إلى رؤية استثمارات عربية واعدة في دولة فلسطين والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصادنا الوطني، علاوة على رفع حجم التبادل التجاري وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق العربية والدولية، إضافة الى المشاركة بفاعلية في المؤتمر العربي للاستثمار في فلسطين المزمع عقده في شهر تشرين ثاني 2019 بجمهورية مصر العربية.

وأشار إلى اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مطالب دولة فلسطين في دعم اقتصادنا الوطني بمختلف مكوناته وتعزيز صمود المواطنين ودعم تطبيق الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، وغيرها من المطالب السياسية والاقتصادية بالإضافة الى تشكيل لجان متابعة لتنفيذ هذه القرارات وكان هناك تجاوب ايجابي.

وكان وزراء الاقتصاد والتجارة العرب أكدوا في اختتام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انعقدت بالجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مساء أمس الخميس، على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

#خالد العسيلي

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