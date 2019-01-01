ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

ركزت الصحف الإسرائيلية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية على استطلاعات الرأي الذي أجرته قناتي 12 و13 الإخباريتين، بتعادل الليكود والازرق والأبيض، وليبرمان هو من يقرر رئيس الحكومة المقبلة.

صحيفة هآرتس:

استطلاعات الرأي لقناتي 12 و13 الاخباريتين: تعادل الحزبين الكبيرين الليكود والازرق والأبيض ولكلا منهما 32 مقعدا

الأراضي الفلسطينية مكب للنفايات منذ سبع سنوات والان محكمة العدل العليا امرت باخلائه

المعسكر الصهيوني: التصويت لليسار الصهيوني يعني اننا استسلمنا ورفعنا أيدينا

بعد انسحاب فيجلين من المناسفة على الانتخابات: أعضاء كبار في حزب الهوية منحوا دعمهم لحزب يمينا

كشفت المحادثات المسجلة لنتنياهو بانه مستعد لممارسة كل الطرق للبقاء في السلطة وهي ضم المستوطنات وفرض السيادة اليهودية

صحيفة معاريف:

تزايد قوة الحزبين الكبيرين الليكود والازرق والأبيض وتعادلهم في عدد المقاعد حسب استطلاعات الراي

ليبرمان هو من يقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة

اليونيفيل تحقق في إطلاق حزب الله النيران المضادة للصواريخ على سيارة تابعة للجيش الإسرائيلي

كان سيتم نشر صفقة القرن قبل الانتخابات لو كانت تساهم في دعم نتنياهو

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صحيفة إسرائيل اليوم:

استطلاع صحيفة إسرائيل اليوم المقربة من نتنياهو والقناة 24: اليمين يقترب من 60 مقعدا بدون ليبرمان

الشرطة ستتدخل في حالة تزوير الانتخابات

غرينبلات يقدم استقالته بعد نشر صفقة القرن

نتنياهو: ترمب واخلاصه لإسرائيل في تحقيق السلام لا ينسى

نتنياهو: قد يجتمع ترمب مع روحاني

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة، اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية، استقالة موفد الرئيس الاميركي إلى الشرق الاوسط جايسون غرينبلات.

كما تناولت الصحف، تصريح اشتية بشأن حشد الدعم للأونروا وضمان تجديد تفويض عملها، وإعلان النيابة العامة اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية قضية وفاة الشابة إسراء غريب.

وفيما يلي أبرز العناوين

القدس:

أبو ردينة: شعبنا وقيادته صامدون ومتمسكون بأرضهم

السعودية: سنواصل دعم الشعب الفلسطيني

استقالة مبعوث ترامب للمفاوضات الدولية غرينبلات

المرجعيات والهيئات الاسلامية تحذر من صراع ديني مدمر

وقفة تضامنية مع "الأونروا" في القدس تطالب بتجديد ولاية عملها للسنوات الثلاثة القادمة

الاحتلال يقمع وقفة في القدس نددت بقتل النساء

السيسي يؤكد على الموقف المصري الداعم للفلسطينيين

جونسون لنتنياهو: بريطانيا لا تزال تدعم حل الدولتين

وزراء الاقتصاد العرب يؤكدون ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

الحياة الجديدة:

مصرع طفلة بحادث سير في غزة

عريقات يلتقي وفدا من كبار مساعدي اعضاء الكونغرس الاميركي

الرئيس يتسلم نسخة مخطوطة مصحف المسجد الاقصى المبارك ويشيد بالجهود التي بذلت لإخراجه بهذه الصورة المشرفة

السعودية تجدد دعم شعبنا حتى نيل حقوقه المشروعه ببناء دولته المستقلة

استقالة موفد الرئيس الاميركي الى الشرق الاوسط جايسون غرينبلات

السيسي يؤكد على ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة

اشتية: نبذل كافة الجهود لحشد الدعم للأنروا وضمان تجديد تفويض عملها

النيابة العامة: التحقيقات في قضية وفاة إسراء مستمرة وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد

وزراء الاقتصاد العرب يؤكدون ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

مسيرة في رام الله نصرة للأسرى المضربين عن الطعام

الأيام:

الرئيس يستقبل وفدا من مستشفى المقاصد

"العليا الإسرائيلية" تعين جلسة للنظر بتسليم جثمان الشهيد أبو رومي

مواجهات بالعيزرية والعيسوية وقمع مسيرتين بالقدس ونابلس والتنكيل بعمال في الخليل

قوات الاحتلال تتوغل شمال بيت لاهيا وتستهدف شبانا حاولوا اجتياز الحدود

جونسون لدى استقالته نتنياهو: بريطانيا تدعم جهود حل الدولتين

قضية وفاة إسراء غريب: النيابة تعلن اعتقال ثلاثة اشخاص وتؤكد استمرار التحقيق وتقدمَه

في خطوة مفاجئة.. غرينبلات يعلن استقالته

رام الله: مسيرة مساندة للأسرى المضربين عن الطعام