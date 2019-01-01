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الفلسطينيون يرحبون باستقالة غرينبلات المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط

الجمعة 06 سبتمبر 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطينيون يرحبون باستقالة غرينبلات المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط


رام الله / سما /

اعتبرت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الخميس، أن استقالة جايسون غرينبلات المسؤول الاميركي المكلف بإعداد خطة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، هي بمثابة "اعتراف بالفشل". 

وقالت عشراوي عقب اعلان استقالة غرينبلات، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب المكلف بإعداد خطة سلام لتسوية الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين، "أعتقد أنه اعتراف نهائي بالفشل".

وأضافت "أعتقد أن كل الفلسطينيين سيقولون حسنا فعل إذ لم يفوت غرينبلات فرصة لتحقير الفلسطينيين لقد كان ملتزما بشكل كامل تبرير كل الانتهاكات الاسرائيلية بدلا من العمل لصالح السلام".

وتابعت عشراوي "حاولوا إخضاع الفلسطينيين وابتزازنا للموافقة على خطتهم" معتبرة أن هذه الخطة "كانت محكومة بالفشل منذ البداية". وأشارت إلى "أن استقالة غرينبلات ليست أكثر من مسمار إضافي في نعش" خطة السلام الاميركية.

من جهته اعتبر باسم نعيم المسؤول في حركة حماس أن هذه الاستقالة هي "نبأ سعيد" وقال "إن مقاومة شعبنا هي القادرة على منع صفقة القرن أن تمر"، مضيفا أن "المقاومة أسقطت حكومة الاحتلال في نوفمبر العام الماضي وأدخلته في حالة فراغ، فلم تطرح الإدارة الأمريكية الصفقة". وتابع "اليوم يستقيل غرينبلات وشعبنا يزداد إصرارًا على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها للأبد".

والى جانب جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، تولى غرينبلات اقتراح خطط لوضع حد للصراع بين اسرائيل والفلسطينيين في موازاة وعد ترامب بان ينجح حيث اخفقت إدارات اميركية سابقة. 

ونهاية آب/اغسطس، أعلن غرينبلات أن خطة السلام لتسوية الصراع التي بقيت طي الكتمان لنحو عامين ونصف عام وأرجئ اعلانها مرارا، لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية في اسرائيل المقررة في 17 ايلول/سبتمبر.

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