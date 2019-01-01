مصر.. دفن نجل مرسي بجوار والده وسط قيود أمنية

القاهرة / وكالات /

دفنت عائلة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، النجل الأصغر للرئيس عبد الله (25 عاما)، في الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، مجاورا لمقبرة والده، شرق العاصمة القاهرة.



وشهدت مراسم الدفن تواجد أمني، إلى جانب حضور كامل لأسرة عبدالله وأعمامه، التي سمحت السلطات المصرية مشاركتهم فقط في مراسم التشييع بمدينة نصر بالقاهرة، إضافة إلى حضور أصدقاء لنجل مرسي بمحيط منطقة المقابر، بحسب محامي الأسرة.



وأشار محامي الأسرة عبد المنعم عبد المقصود إلى أن "السلطات المصرية سمحت لأسامة نجل مرسي، المحبوس حاليا، بالخروج من محبسه وحضور مراسم الدفن"، منوها إلى أن "أفرادا من أسرة وعائلة مرسي أدوا صلاة الجنازة على نجل الأخير، في وقت سابق من مساء الخميس، بمشرحة زينهم، قبل أن تسمح السلطات أن ينتقل لمثواه الأخير لدفنه بجوار مقبرة والده".



وأوضح أن كافة أشقاء عبد الله، وهم أسامة وأحمد وعمر والشيماء، بالإضافة إلى والدته (نجلاء مسيل)، حضروا مراسم الدفن.



ومن المفارقات أن يتشابه نجل مرسي مع والده، في لحظات النهاية، حيث مات الاثنان وفق تقارير طبية رسمية بأزمة قلبية مفاجئة، ودفنا متجاورين، ليلا في نفس التوقيت تقريبا، بخلاف عدم الحضور الشعبي المتوقع في مثل هذه الجنازات لأسباب بينها أمنية.