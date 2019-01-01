  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر.. دفن نجل مرسي بجوار والده وسط قيود أمنية

الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. دفن نجل مرسي بجوار والده وسط قيود أمنية


القاهرة / وكالات /

دفنت عائلة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، النجل الأصغر للرئيس عبد الله (25 عاما)، في الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، مجاورا لمقبرة والده، شرق العاصمة القاهرة.


وشهدت مراسم الدفن تواجد أمني، إلى جانب حضور كامل لأسرة عبدالله وأعمامه، التي سمحت السلطات المصرية مشاركتهم فقط في مراسم التشييع بمدينة نصر بالقاهرة، إضافة إلى حضور أصدقاء لنجل مرسي بمحيط منطقة المقابر، بحسب محامي الأسرة.


وأشار محامي الأسرة عبد المنعم عبد المقصود إلى أن "السلطات المصرية سمحت لأسامة نجل مرسي، المحبوس حاليا، بالخروج من محبسه وحضور مراسم الدفن"، منوها إلى أن "أفرادا من أسرة وعائلة مرسي أدوا صلاة الجنازة على نجل الأخير، في وقت سابق من مساء الخميس، بمشرحة زينهم، قبل أن تسمح السلطات أن ينتقل لمثواه الأخير لدفنه بجوار مقبرة والده".


وأوضح أن كافة أشقاء عبد الله، وهم أسامة وأحمد وعمر والشيماء، بالإضافة إلى والدته (نجلاء مسيل)، حضروا مراسم الدفن.


ومن المفارقات أن يتشابه نجل مرسي مع والده، في لحظات النهاية، حيث مات الاثنان وفق تقارير طبية رسمية بأزمة قلبية مفاجئة، ودفنا متجاورين، ليلا في نفس التوقيت تقريبا، بخلاف عدم الحضور الشعبي المتوقع في مثل هذه الجنازات لأسباب بينها أمنية.

الأكثر قراءة اليوم

النيابة العامة تصدر بيان هام للراي بشأن قضية مقتل اسراء غريب

اختفاء آثار شاب من غزة منذ 14 يومًا

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

اسرائيل: "حرب وقائية" لوقف تحسين دقة صواريخ حزب الله ووقف تهديدات غزة

فتح يغزة تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة رواتب موظفي السلطة بغزة والتقاعد المالي

تنويه هام صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

كندا ترد على التقارير الخاصة باستقبالها 100 ألف لاجئ فلسطيني

الأخبار الرئيسية

هل تعمد الجيش الإسرائيلي عدم استهداف مطلقي الكورينت ؟

السيسي : مستمرون في جهود تحقيق المصالحة وتحسين الاوضاع واستعادة الهدوء في غزة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"

غرينبلات يقرر إنهاء مهامه كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط

اشتيه

تفاصيل اجتماع اشتيه مع المبعوث الاممي ملادينوف في رام الله