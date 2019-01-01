الأردن: عاش 14 عاما كأنثى قبل أن يكتشف أنه ذكر

وكالات

تناقلت وسائل إعلام أردنية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة فتاة أردنية عاشت 14 عاما كأنثى منذ الولادة، قبل أن تكتشف أنها ذكر.



ووفق مدير مستشفيات البشير الحكومية في الأردن محمود زريقات، فإنه ومن خلال فحص "السونار" الذي أجراه المستشفى، تبين أن الحالة ليس لديها "أعضاء تناسلية أنثوية أو حتى مبايض، ليتبين وجود العضو الذكري، وكل ما يشير إلى أن الحالة ذكر".



وأضاف، أن إجراء العملية الجراحية استدعى مراجعة السجل المدني في الأحوال المدنية لتحويل الجنس، ومن ثم أخذ الموافقة من قبل المحكمة للمستشفى من أجل إجراء العملية اللازمة مشيرا إلى أن الحالة نادرة، وتظهر عادة في بداية سن البلوغ.