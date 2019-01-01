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السيسي : مستمرون في جهود تحقيق المصالحة وتحسين الاوضاع واستعادة الهدوء في غزة

الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي : مستمرون في جهود تحقيق المصالحة وتحسين الاوضاع واستعادة الهدوء في غزة


رام الله / سما /

 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له الخميس، "إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط اليوم في القاهرة بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، على استمرار الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، بجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية بقطاع غزة واستعادة الهدوء في قطاع غزة".

وأضاف السفير راضي "ان اللقاء تناول أيضا أهمية الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه، كما تطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية".

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