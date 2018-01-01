  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قرار قضائي مهم لصالح حماس في أوروبا‎

الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار قضائي مهم لصالح حماس في أوروبا‎


وكالات

قال المحامي خالد الشولي إن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارا مهما لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف الشولي أن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت في الرابع من أيلول الجاري، فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس وذراعها العسكرية "كتائب الشهيد عز الدين القسام" على قوائم الإرهاب.

وتابع بأنه في القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج، الخاصة بالقرارات الصادرة عن المجلس أرقام 2018/475 و 2018/1084 والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468 و2018/1071، الخاصة بإعادة إدراج حماس وحماس-عزالدين القسام على قوائم الإرهاب، حكمت المحكمة أن هذه القرارات والمراسيم لاغية فيما يتعلق بحماس، بما فيها حماس -عزالدين القسام.

ورغم أن الحكم الجديد ألغى القرارين شكلا، لكنه لا يشمل القرارات الصادرة في عام 2019، التي لم يتم الطعن عليها.


كما أن الحكم الجديد ليس له علاقة بالقضية الأساسية التي صدر فيها الحكم الأول من المحكمة الابتدائية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014، التي ما زالت محل طعن بالنقض أمام محكمة العدل الأوروبية.

الأكثر قراءة اليوم

اختفاء آثار شاب من غزة منذ 14 يومًا

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

اسرائيل: "حرب وقائية" لوقف تحسين دقة صواريخ حزب الله ووقف تهديدات غزة

فتح يغزة تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة رواتب موظفي السلطة بغزة والتقاعد المالي

تنويه هام صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

كندا ترد على التقارير الخاصة باستقبالها 100 ألف لاجئ فلسطيني

الحريري يشن هجوما شرسا على حزب الله : الحرب قادمة والحزب مشكلة لبنانية و اقليمية

الأخبار الرئيسية

السيسي : مستمرون في جهود تحقيق المصالحة وتحسين الاوضاع واستعادة الهدوء في غزة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"

غرينبلات يقرر إنهاء مهامه كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط

اشتيه

تفاصيل اجتماع اشتيه مع المبعوث الاممي ملادينوف في رام الله

تطورات بملف مقتلها.. النيابة العامة تصدر بيان هام للراي بشأن قضية مقتل اسراء غريب