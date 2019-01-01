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الجيش الإسرائيلي : نجحنا في خداع نصر الله

الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي : نجحنا في خداع نصر الله


القدس المحتلة / سما /

زعم المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، العميد رونين منليس، إن الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، لم يفهم ماذا حدث مؤخرا خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وقال منليس، في حوار مع القناة العبرية الثانية، مساء الخميس، إن الجيش الإسرائيلي نجح في "خداع" "حزب الله"، خاصة حول ما تعلق بـ "عملية إخلاء الجرحى" التي كشف أنها كانت تمثيلية بعد الهجوم الأخير ضد إسرائيل.

وعزى منليس هذا الأمر إلى ما أسماه بسياسة "الخداع" التي تتبعها إسرائيل خلال الفترة الماضية، موضحا: "كان علينا إضفاء الغموض في المعركة أمام حزب الله في ما يخص اتخاذ القرارات من قبل نصر الله".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "حسبما نعرف، نصر الله لم يكن يفهم ما الذي يحدث على مدار ساعتين".

وأردف، ردا على سؤال حول ما إذا كان نصر الله "خرج من مخبئه"، أن إسرائيل نجحت في "كسر مصداقية" الأمين العام لـ "حزب الله"، معتبرا أن العملية المفبركة لـ"إخلاء الجرحى" مكنت من إنهاء الحادث بلا ضحايا.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان منليس، قوله: "أعتقد أننا خلقنا شرخا في مصداقية نصر الله في إسرائيل ولبنان، إذ كثيرا ما كان يكذب، ونجحنا في اختراق هذا الفضاء الذي صنعه حوله".

وأوضح العميد منليس أن المناورات التي أجراها الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية كانت ناجحة وأدت غرضها وأهدافها المطلوبة، مشيرا إلى أن بلاده تتبع نهج "الضبابية" مع "حزب الله".

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