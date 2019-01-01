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رسميا .. طهران توقف جميع التزاماتها في الاتفاق النووي

الجمعة 06 سبتمبر 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا .. طهران توقف جميع التزاماتها في الاتفاق النووي


طهران / وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أوقفت، الخميس، جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مجال تطوير الأبحاث النووية، وذلك نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن وزيرها، محمد جواد ظريف، أبلغ المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن هذه الخطوة حق إيران بموجب الاتفاق النووي، وبخاصة المادة 36 منه، وأن ذلك يأتي ردا على الانتهاك الواسع والمتواصل للاتفاق النووي من 16 شهرا.
وأكد ظريف لموغيريني أن طهران مستعدة لمواصلة الحوار مع جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي وبحسن نية. بحسب موقع "روسيا اليوم".
وأضافت الخارجية الإيرانية أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن لاحقا عن التفاصيل الفنية والعملية لوقف التزامات إيران في تطوير وتنمية الأبحاث النووية.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن يوم 4 سبتمبر الجاري، عن "الخطوة الثالثة" لتخفيض التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنها تتضمن تطوير أجهزة الطرد المركزي.
وأمهل روحاني الدول الأوروبية شهرين إضافيين "للالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي".

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