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غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"

الجمعة 06 سبتمبر 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"


غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي ستحمل عنوان "حماية الجبهة الداخلية" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 73 للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة والتكفير وخلط الاوراق.

وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والتي "ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ورافعة للوحدة واداة للتعبير الجماهيري الواسع في مواجهة مخططات الاحتلال وحماية حق العودة وكسر الحصار عن شعبنا المظلوم في قطاع غزة".

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