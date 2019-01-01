الرئيس يستقبل وفد مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية بالقدس

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في مدينة القدس برئاسة رئيس الجمعية عرفات الهدمي.

وأطلع أعضاء الوفد، الرئيس، على الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى المقاصد للمواطنين، والتطوير والتحديث الذي يشهده المشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني.

وأكد الرئيس دعمه الكامل لمدينة القدس وصمود أهلها، وتقديم الإمكانيات المتاحة كافة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في المدينة المقدسة، مشياً بالتطور الكبير الذي تشهده مشافي القدس من ناحية الخدمات الطبية المقدمة أو الأجهزة الطبية المستخدمة في تقديم العلاج.

وشدد الرئيس على ان القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية لها الأولوية، كما أعلن سيادته عن تبرعه بجهاز رنين مغناطيسي جديد لمستشفى المقاصد وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء شعبنا.

بدوره أعرب المدير العام لمستشفى المقاصد د. بسام أبو لبده، عن شكر الهيئة الإدارية للجمعية وإدارة المستشفى، لاهتمام السيد الرئيس ورعايته للقدس ومؤسساتها.

وثمن ابو لبدة باسم العاملين في المستشفى، التعاون الكبير الذي تبديه الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من السيد الرئيس لدعم القطاع الصحي في مدينة القدس، من خلال زيادة نسبة التحويلات لمشافي القدس والتي ستعمل على زيادة قدرة المشافي وتطويرها لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني.

وقدم وفد مستشفى المقاصد الخيرية، هدية من المصحف الشريف للسيد الرئيس تكريماً لرعايته اليوبيل الذهبي للمستشفى ودعمه المتواصل للقدس ومؤسساتها.