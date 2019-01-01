الهدمي: العناية بالريف المقدسي يشكل أولوية استراتيجية

القدس المحتلة / سما /

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن العناية بالريف المقدسي تشكل أولوية استراتيجية للوزارة، المستمرة في أداء رسالتها المتمثلة بتعزيز صمود المقدسيين وتثبيتهم فوق أرضهم.

ودعا الهدمي خلال جولة اليوم الخميس في جنوب شرق القدس شملت بلدات العيزرية، وأبو ديس، والسواحرة الشرقية، إلى ضرورة الاستثمار في القدس، معتبرا أن النهوض بهذه المنطقة المستهدفة من خلال مشاريع حيوية من شأنه أن يرفع عجلة التنمية فيها.

وقال الهدمي "إنّ هذه الزيارة تأتي ضمن التوجهات التنموية للوزارة في إطار العمل المشترك الذي تدفع باتجاهه، ولمبدأ العناقيد التنموية الذي تستند عليه، ولقرار مجلس الوزراء بإعداد خطة تنمية عنقود العاصمة بالاحتياجات الفعلية القابلة للتطبيق على أرض الواقع".

وأضاف أن "الوزارة ستبقى داعمة لهذه المنطقة التي تعتبر البوابة الشرقية للقدس وصمّام أمانها".

وأشاد وزير شؤون القدس بالمنتجات الوطنية، التي تشكل جزءا من النسيج الوطني، وتتمتع بميزات عالية تضاهي الصناعات الأجنبية المنافسة، وهي حاصلة على شهادات عالمية تؤكد اتباعها المعايير الدولية.

وزار الهدمي مدرسة ذكور عرب الجهالين، وخيمة التضامن مع الأسير حذيفة بدر المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال ببلدة أبوديس، وستاد القدس الدولي التابع لنادي شباب العيزرية.

كما بحث الهدمي مع رئيس مجلس محلي العيزرية عصام فرعون، ورئيس مجلس محلي أبو ديس أحمد أبو هلال، ورئيس بلدية السواحرة محمد هلسة، أهم المشاكل التي تواجه عمل هذه الهيئات المحلية، وفي مقدمتها العوائق المالية والتعديات والقيود الإسرائيلية التي تحد من تمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها، والمرافق الموجودة في المنطقة.