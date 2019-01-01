هنية يهاتف أبطال المنتخب الفلسطيني ويهنئهم بالفوز التاريخي على أوزبكستان

غزة / سما/

هنأ عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، أبطال المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بالفوز التاريخي على منتخب أوزبكستان في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بالجهاز الفني ونجوم المنتخب الوطني عقب البداية التاريخية في تصفيات كأس العالم التي تضافُ إلى سجل الانجازات المتراكمة التي تحققها الرياضة الفلسطينية.

وأعرب هنية خلال اتصاله بالمدير الفني للمنتخب الوطني نورالدين ولد علي عن سعادته بفوز المنتخب الوطني على منتخب أوزبكستان وتقديم صورة مشرفة عن تطور الكرة الفلسطينية، مبدياً ثقته الكبيرة بتعاظم وتراكم المستوى نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالتأهل إلى كأس العالم.

فيما رحب المدير الفني للمنتخب الوطني نور الدين ولد علي باتصال هنية مؤكداً أن المنتخب الفدائي سيكون دائماً بالموعد وعند حسن ظن الجماهير.

وأكد ولد علي أن منتخب فلسطين يمثل كل الشعب الفلسطيني لذلك لابد من رسم السعادة على أبناء هذا الشعب العظيم، مقدماً شكره لهنية على مساندته ودعمه للمنتخب الفلسطيني.

من جانبه شكر قائد المنتخب عبداللطيف البهداري هنية على مجهوداته الكبيرة في دعم المنتخب الفلسطيني من خلال مساندته ووقوفه الدائم مع المنتخب.

وأكد البهداري بأن المنتخب سيكون عند حسن ظن جمهوره، وأن اللاعبين سيعملوا كل ما بوسعهم لرسم السعادة على شفاه شعبنا الفلسطيني في المباريات القادمة من التصفيات.

فيما وجه النجم عدي الدباغ التحية إلى الجماهير الفلسطينية التي ساندت المنتخب الوطني مؤكداً السعي الدائم لرفع اسم فلسطين وتحقيق انجازات متتالية و الوصول لمرحلة المنافسة، واعداً الجماهير بأن يكون الفدائي نداً قوياً في مجموعته واقتناص فرصة الصعود إلى كأس العالم.

من جانبه أهدى النجم إسلام البطران فوز منتخبنا الوطني لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مؤكداً ثقة اللاعبين بإمكانياتهم في إسعاد الشعب وتحقيق آماله الكبيرة من خلال تقديم صورة مشرفة عن المنتخب في المباريات القادمة.

الجدير ذكره أن منتخبنا الفدائي الفلسطيني حقق فوزاً هاماً بهدفين نظيفين على منتخب أوزبكستان، سجلهما عدي الدباغ وإسلام البطران مجسداً بذلك بداية تاريخية في تصفيات كأس العالم وآسيا المزدوجة.