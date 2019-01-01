ابو يوسف: نتنياهو يهدف باقتحام الخليل لإرضاء المستوطنين واليمين المتطرف

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هدف من اقتحامه للبدة القديمة من الخليل والحرم الابراهيمي الشريف ارضاء المستوطنين واليمين المتطرف وتطبيق خطته الاستراتيجية في توسيع الاستيطان ومصادرة الاراضي والمنازل.

واضاف ابو يوسف في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ان ما حصل بالامس من اقتحام نتنياهو لمدينة الخليل هو تصعيد عدواني واجرامي يريد من خلاله اشعال النار في هذه المدنية والتي يحاول فيها وضع العراقيل لقلب الوقائع على الارض في ظل سياسية التوسع الاستيطاني، مؤكدا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته لوقف هذا الجرائم في القدس والخليل وكافة الاراضي الفلسطينية.

وحذر ابو يوسف من تصعيد الاحتلال لعدوانه واعتداءاته خاصة مع قرب اجراء الانتخابات الاسرائيلية في السابع عشر من هذا الشهر الامر الذي يحتاج لموقف عربي وإسلامي ودولي مساند.