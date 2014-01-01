  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحشد الشعبي يشكل قوية جوية للتصدي للهجمات الإسرائيلية

الخميس 05 سبتمبر 2019 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحشد الشعبي يشكل قوية جوية للتصدي للهجمات الإسرائيلية


سما / وكالات/

اعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس، عزمها تشكيل قوة جوية، ما اعتبره البعض رداً على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قوات الحشد أكثر من مرة.

ووجه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم (أبو مهدي المهندس) إلى الجهات المعنية في الحشد بضرورة تشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد.

​ونشر موقع عراقي وثيقة منسوبة لهيئة الحشد الشعبي، والوثيقة عبارة عن أمر إداري، ونصت على: "استنادا للأمر الديواني المرقم (79 (لسنة 2014 والمبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء، وللصلاحيات المخولة إلينا، ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية. ويكلف صلاح مهدي حنتوش مديرا للمديرية بالوكالة".

واتهم الحشد الشعبي الاحتلال الإسرائيلي في قصف مواقع تتبع  لقواته في العراق.

الأكثر قراءة اليوم

اختفاء آثار شاب من غزة منذ 14 يومًا

القاهرة : وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

فتح يغزة تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة رواتب موظفي السلطة بغزة والتقاعد المالي

كندا ترد على التقارير الخاصة باستقبالها 100 ألف لاجئ فلسطيني

الحريري يشن هجوما شرسا على حزب الله : الحرب قادمة والحزب مشكلة لبنانية و اقليمية

تنويه هام صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الأخبار الرئيسية

غرينبلات يقرر إنهاء مهامه كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط

اشتيه

تفاصيل اجتماع اشتيه مع المبعوث الاممي ملادينوف في رام الله

تطورات بملف مقتلها.. النيابة العامة تصدر بيان هام للراي بشأن قضية مقتل اسراء غريب

اسرائيل: "حرب وقائية" لوقف تحسين دقة صواريخ حزب الله ووقف تهديدات غزة

515131C

الاف اللاجئين الفلسطينيين أمام السفارة الكندية في لبنان يطالبون بفتح ابواب الهجرة