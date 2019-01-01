"كاتس" يكشف عن مفاجأة جديدة في العلاقات التركية "الإسرائيلية"

القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن مفاجأة جديدة في العلاقات التركية الإسرائيلية.

وذكر يسرائيل كاتس في حوار مطول مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل أمدت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمعلومات استخبارية حول عمليات أراد تنظيم "داعش" تنفيذها في تركيا.

جاءت تصريحات كاتس على هامش تعليقه على زيارة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي لبريطانيا، ولقاءه ببوريس جونسون، نظيره البريطاني، ومدى قوة الحلف الأمريكي الإسرائيلي.

وأكد أنه لا يوجد تعارض بين مصالح إسرائيل والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبأن الأمريكيين يؤمنون بأن إسرائيل تمدهم بمعلومات استخباراتية أكثر من المعلومات الاستخبارية التي يتلقونها من حلفائهم.

وعزت تصريحات كاتس حول المعلومات الاستخباراتية إلى سؤال الصحيفة العبرية "يديعوت أحرونوت"، التي أوضح من خلالها وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده لا تطلب جنود أمريكيين، بدعوى أن إسرائيل لديها قدرات عالية، ويتشارك الطرفان، الأمريكي والإسرائيلي، في تبادل المعلومات الاستخبارية.