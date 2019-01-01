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بلدية الخليل تَستنكر اعتداء جنود الاحتلال على موظفيها في تل الرميدة

الخميس 05 سبتمبر 2019 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الخليل تَستنكر اعتداء جنود الاحتلال على موظفيها في تل الرميدة


الخليل / سما /

 استنكرت بلدية الخليل اليوم، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالاعتداء على طواقم البلدية، من خلال احتجازهم وتكبيل أيديهم لساعات، وذلك أثناء تأديتهم لعملهم في تنظيف وإزالة الأعشاب الجافة من أراضي المواطنين بمنطقة تل الرميدة في قلب الخليل.

واعتبرت البلدية، أن احتجاز موظفيها، تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، والتي تستدعي وعلى عَجل المؤسسات الدولية والحقوقية القيام بعملها بلجم الاحتلال ومستوطنيه، وإيقاف جرائمه واعتداءاته المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما اعتبرت البلدية، الاقتحام الأخير لرئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" لمدينة الخليل، أنه شكل غطاءً لمواصلة الاحتلال ومستوطنيه باعتداءتهم المتكررة بحق مواطني المدينة ومؤسساتها.

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