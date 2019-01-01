منصور يدين اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي الشريف

رام الله / سما /

أدان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اقتحام رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو بالأمس للحرم الإبراهيمي الشريف، واصفا إياها بالاستفزازية وغير القانونية لدعم حملته الانتخابية.

وقال منصور إنه قدم تقريرا أمس أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة شعبنا لحقوقه غير القابلة للتصرف والذي ركز فيه على الحديث عن جولة نتنياهو الاستفزازية والتي من شانها أن تدفع أبناء شعبنا لمزيد من المواجهات ووضعهم في صورة انتهاكات الاحتلال في القدس والخليل وباقي الاراضي الفلسطينية.

وأكد منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية على أن التحرك قائم على قدم وساق للتصدي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا في المحافل الدولية وبانتظار جمع مزيد من المعلومات لإلحاقه عبر رسائل لمجلس الامن ورئيس الجمعية العامة والامين العام للامم المتحدة.

وشدد منصور على صلابة وقوة الاجماع الدولي في رفضه للمحاولات الاسرائيلية والأمريكية لحرفه عن مساره بالوقوف بجانب القضية الفلسطينية واصفا هذه المحاولات بالحركات الرعناء وغير قانوني.

وأوضح منصور بأن الامر سيتعدى الجانب السياسي للدفاع عن الاجماع الدولي وذلك عبر باعتماد 16 قرار متعلق بفلسطين للمحافظة على جوهر موقف الاجماع الدولي لحماية حقوق شعبنا والدفاع سياسيا عن الاونورا لتجديد ولايتها وتوفير كافة المصادر المالية لها واستمرار دعم صمود شعبنا على كافة الاصعدة.