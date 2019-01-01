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عريقات يلتقي وفدا من كبار مساعدي اعضاء الكونجرس الأميركي

الخميس 05 سبتمبر 2019 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يلتقي وفدا من كبار مساعدي اعضاء الكونجرس الأميركي


رام الله / سما /

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وفدا من كبار مساعدي  أعضاء الكونجرس الأميركي الديمقراطيين، برعاية منظمة "جي ستريت"، التي تدعو لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد عريقات محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في فرض الحقائق على الأرض وتوسيع ودعم وشرعنة الاحتلال وسياسة الضم، والتي تساعد في زعزعة الاستقرار في المنطقة و ن تؤدي للأمن والسلام، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا من الفلسطينيين.

وقال عريقات إن السلام يتحقق فقط من خلال  إنهاء الاحتلال وتحقيق مبدأ الدولتين، فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب اسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967.

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