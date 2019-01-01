الرئيس يستقبل الملازم اول غادة طميزة خريجة أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية

رام الله / سما /

استقبل الرئيس محمود عباس، القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الملازم اول غادة طميزة من مرتبات الامن الوطني، خريجة أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية البريطانية، وذلك بحضور قائد الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، وعائلة الضابط طميزة.

وأشاد الرئيس، بالإنجاز الكبير الذي حققته الضابط طميزة كأول فتاة فلسطينية تتخرج من هذه الأكاديمية العسكرية العريقة على مستوى العالم.

واكد الرئيس، أن المرأة الفلسطينية قادرة على الإبداع والتميز في المجالات كافة، وأثبتت حضورها وكفاءتها على كافة المستويات لتكون الشريك الأساسي في بناء المشروع الوطني الفلسطيني.

كما اشاد الرئيس بدور قيادة قوات الامن الوطني الداعم دائما لضباطه وافراده في كافة الميادين والتدريب المستمر دوما، اضافة الى دور الجهاز في عملية فرض الامن والامان لشعبنا.

بدورها أعربت الضابط طميزة عن فخرها وتقديرها لاهتمام السيد الرئيس ومتابعته لتخرجها وتفوقها، مؤكدة كبر حجم المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقها وهي تمثل المرأة الفلسطينية بعنفوانها وقدرتها على التحدي وتحقيق الإنجازات.

من جهته أعرب اللواء أبو دخان بالنيابة عن كل منتسبي القوات عن شكره للرئيس محمود عباس على الجهد العظيم الذي يقوم به سيادته، وعلى الدعم المستمر والاحتضان الدائم لقواتنا الباسلة.

يشار إلى أن الضابط طميزة التحقت بأكاديمية "سانت هيرست" منذ عام، بإيفاد من قوات الأمن الوطني، بعد اجتيازها عدة اختبارات وتمارين معينة، لتهيئها للالتحاق بالأكاديمية، وقد تنافست مع عدد من ضباط الأجهزة الأمنية لتحظى بأعلى درجات الاختبارات وتنجح بالتحدي والمنافسة.

وتخرجت طميزة من الأكاديمية قبل حوالي شهر، وحضر تخرجها وفد فلسطيني من كبار ضباط المؤسسة الأمنية، وسفير دولة فلسطين لدى بريطانيا، وذوها.

يذكر ان أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية البريطانية، تعتبر من أعرق المدارس العسكرية في بريطانيا والعالم، وتخرج منها العديد من القادة والسياسيين في العالم.