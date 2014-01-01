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فوز تاريخي لمنتخب فلسطين على اوزباكستان في نهائيات كأس آسيا

الخميس 05 سبتمبر 2019 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز تاريخي لمنتخب فلسطين على اوزباكستان في نهائيات كأس آسيا


رام الله / سما /

 حقق المنتخب الوطني الفلسطيني فوزا تاريخيا على نظيره منتخب اوزبكستان صاحب التصنيف الاسيوي الرفيع بهدفين نظيفين في افتتاح لقاءات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وخاض منتخب فلسطين المباراة في اطار المجموعة الرابعة التي تضم سنغافورة واليمن (تعادلا 2-2) والسعودية التي حصلت على راحة في هذه الجولة.

وسجل عدي الدباغ هدف فلسطين الأول في الدقيقة 60 بعد تلقيه تمريرة متقنة من نظمي البدوي انفرد بها من الجانب الايمن وأسكنها على يمين الحارس الاوزبكستاني.

وتألق رامي حمادة في الذود عن مرمى فلسطين ومن امامه عبد اللطيف البهداري وعبد الله جابر ومصعب البطاط.

وفي الدقيقة 83 عزز منتخب فلسطين فوزه المستحق بهدف ثان اثر كرة عرضية رائعة من تامر صيام الى اسلام البطران الذي أودعها برأسه الشباك وسط فرحة جماهيرية عارمة.

وأكد منتخب فلسطين مكانته بين كبار المنتخبات في قارة آسيا، بعد أن ظهر مطلع هذا العام للمرة الثانية في نهائيات كأس آسيا.

وخلال السنوات الأخيرة حقق المنتخب الفلسطيني تطوراً كبيراً بعدما تأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2014 و2018، وفاز بلقب كأس التحدي الآسيوي 2014، وشارك مرتين على التوالي في كأس آسيا عامي 2015 و2019.

وخاض المنتخب الفلسطيني بقيادة مدربه الجزائري نور الدين ولد علي بطولة غرب آسيا الشهر الماضي، وقد حقق خلالها نتائج جيدة من خلال فوزين وتعادل وخسارة وحيدة أمام العراق المُضيف.

ويتطلع الفريق بامتلاكه عدد من النجوم أمثال المدافع المخضرم عبد اللطيف البهداري وتامر صيام مهاجم حسنية أغادير المغربي والواعد عدي الدباغ مهاجم السالمية الكويتي إلى بلوغ الدور الثالث من التصفيات لأول مرة له، وكذلك حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة .

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