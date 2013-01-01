وزيرة الصحة: السكري خامس مسبب للوفاة في فلسطين

بيت لحم / سما /

استعرضت وزيرة الصحة د. مي الكيلة معطيات مهمة حول مرض السكري في فلسطين، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الثاني الاختصاصي لأمراض الغدد الصماء، بالشراكة ما بين الجمعيتين الفلسطيني والأردنية لأمراض السكري الغدد الصماء.

وقالت د. الكيلة خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عن الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، في بيت لحم، إن الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة تقوم على أساس بناء قطاع صحي متكامل، لتحقيق تغطية صحية شاملة، وتوفير خدمات صحية للجميع دون تمييز، ودعم صمود المواطنين خصوصاً في المناطق النائية والمهددة بالاستيطان، لذا فقد تبنينا مشاريع صحية هامة، من بينها رعاية المريض المزمن وتوفير رعاية طبية متكاملة سهلت حصول المريض على كافة الخدمات الصحية في مكان واحد.

وأضافت: في موضوع مرض السكري، فإن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن هذا المرض هو رابع سبب رئيسي عالمي للوفاة، أما في فلسطين فقد حلت الوفیات الناتجة عن مضاعفات مرض السكري في المرتبة الخامسة لأسباب الوفاة بعد أمراض القلب والسرطان وأمراض الدماغ الوعائية والأطفال الرضع الأقل من عام، وقد بلغت نسبة المتوفين جراء هذا المرض 7.5 من مجموع الوفیات في فلسطين للعام الماضي.

وأشارت إلى أنه في عام 2018 بلغت حالات الإصابة الجديدة بمرض السكري المبلغ عنها في مراكز السكري الحكومية في الضفة الغربية 5555 حالة بمعدل إصابة بلغ 210.7 لكل 100 ألف من السكان، يتوزعون حسب الجنس على 2450 ذكراً و3135 من الإناث.

وقالت وزيرة الصحة إن إيماننا الراسخ بأهمية إيلاء مرض السكري أهمية قصوى في عملنا بالوزارة، فقد عملنا على صياغة استراتيجية وطنية للحد من انتشار الأمراض المزمنة للأعوام 2017-2022، تستند في أهدافها على تبادل الخبرات ونشر التوعية والحد من انتشار الأمراض المزمنة ومضاعفاتها.

وتابعت أن وزارة الصحة تقدم خدمات نوعية لمرضى السكري والأمراض المزمنين، حيث يتم علاج جميع مرضى السكري ومتابعتهم لمنع حدوث المضاعفات، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي والتثقيف التغذوي والابتعاد عن عوامل الخطورة مثل قلة الحركة والتدخين والغذاء غير الصحي.

وأوضحت أنه في عام 2018 بدأنا العمل ببرنامج التقصي عن الأمراض المزمنة، حيث يهدف هذا البرنامج للتقصي عن الأمراض المزمنة بين المواطنين مراجعي العيادات الصحية حسب الفئة العمرية وتعرضهم لعوامل الخطورة، مضيفة أن وزارة الصحة بدأت العمل عام 2013 ببرنامج pen approach، وهو برنامج يركز على حزمة الخدمات المقدمة للأمراض المزمنة، ويشمل متابعة المرضى المزمنين وعلاجهم وتجنب حدوث المضاعفات لديهم.