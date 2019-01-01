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أبو ردينة: متمسكون بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

الخميس 05 سبتمبر 2019 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: متمسكون بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية


رام الله / سما /

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام بحكومة رام الله نبيل أبو ردينة، إن شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة محمود عباس ، صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينيةالمستقلةوعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك لدى استقبال أبو ردينة، في رام الله يوم الخميس، مفوض العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي السويسري يوهن هالس.

وأطلع أبو ردينة، الضيف على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والمحاولات الإسرائيلية الجارية لتغيير الوقائع على الأرض من خلال تسريع مشاريع الاستيطان خاصة في مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية في ظل استمرار اسرائيل بالسطو على أموال شعبنا الفلسطيني .

بدوره، أكد مفوض العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي السويسري يوهن هالس موقف حزبه الثابت بضرورة حل الدولتين، ودعم الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية .

وناقش الجانبان، في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس ادارة أكاديمية فتح للتدريب بكر أبو بكر، ومدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة "أولف بالمة" توماس كارلهد، ومدرية مؤسسة أولف بالمة في فلسطين وزريفة مالكي، سبل التعاون التنظيمي بين حركة فتح والحزب الاشتراكي السويسري

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