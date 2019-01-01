عون: لبنان كان ولا يزال على رأس المدافعين عن قضية فلسطين

بيروت /سما/

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إن لبنان كان ولا يزال، على رأس المدافعين عن القضايا العربية المحقة وفي طليعتها قضية فلسطين، وإن بلاده تسعى لتحقيق التوافق العربي.

وشدد عون خلال لقائه اليوم الخميس، وفدا شبابيا عربيا يشارك في نشاطات مخيم الشباب القومي العربي، على أن "الاختلاف بين الدول العربية الذي يحول دون جلوسها معا حول طاولة مستديرة، سيدفع بفرض حلول عليها لا ترغب بها".

وقال "من المؤسف أن تكون الحروب قد فتتت الموقف العربي وحالت دون التوصل لموقف موحد، فتم استضعافنا"، آملا ألا تنجح هذه المحاولة في تحقيق أهدافها.

وشدد على ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت في دورتها المقبلة في 13 الشهر الجاري على إقامة "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، التي ستعلم مختلف الحضارات والأديان في العالم على قيم السلام الذي لا يمكن ان ينشأ على الورق.