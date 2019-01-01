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اشتية يبحث مع البنك الدولي دعم خطط الحكومة التنموية

الخميس 05 سبتمبر 2019 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع البنك الدولي دعم خطط الحكومة التنموية


رام الله / سما /

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، سبل دعم الاقتصاد الوطني، وخطط الحكومة التنموية، لا سيما التي وضعتها في سبيل الانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي.

وقال اشتية خلال اللقاء الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء، بمدينة رام الله، اليوم الخميس، إن الحكومة بدأت في التوجه نحو العمق العربي، لتعزيز الاستيراد والتصدير، وباشرت بتطبيق استراتيجية التنمية بالعناقيد، التي تم إطلاقها من قلقيلية، إضافة إلى توجهها نحو التعليم والتدريب المهني، من أجل إعادة تصميم العملية التعليمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، في سبيل خفض نسبة البطالة بين الخريجين.

وأضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات لكافة المشاريع التي يتم تنفيذها، والتي ستنفذ في كافة المناطق الفلسطينية، بهدف توحيد جهود التنمية وربطها بالجغرافيا وأولوية احتياج كل منطقة.

وأشار اشتية إلى أن الحكومة بصدد إنشاء بنك للتنمية والاستثمار بعد توحيد صناديق الدعم في وزارة المالية، بهدف تشجيع تطبيق الأفكار والمشاريع الرائدة، للانتقال من حالة الاستهلاك والاحتياج إلى الإنتاج.

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