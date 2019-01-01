7 أسرى يواصلون معركتهم النضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ، أن الأسير فادي يوسف الحروب (31 عاماً) من بلدة دير سامت قضاء مدينة الخليل قد علق اضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد استجابة سلطات الاحتلال لمطلبه بتحديد سقف الاعتقال الاداري.

ولفتت الهيئة بأنه لا زال هناك 7 أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم: الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس ومضرب منذ (67) يوماً، وجرى نقله مؤخراً إلى مشفى "قبلان" الإسرائيلي، إثر تدهور خطير على وضعه الصحي، الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل ، ويخوض اضرابه منذ (54 يوماً) على التوالي، الأسير سلطان خلوف (38 عاماً) من بلدة برقين ومضرب منذ (50 يوماً)، الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس ويخوض اضرابه منذ (44) يوماً، الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، ومضرب منذ (37 يوماً)، الأسير ناصر الجدع (31 عاماً) من بلدة برقين ومضرب منذ (30 يوماً)

الأسير ثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا ويواصل اضرابه لليوم (25) على التوالي.