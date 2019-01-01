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تنويه هام صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الخميس 05 سبتمبر 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة


غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الخميس، تنويهاً هاماً بخصوص انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أجزاء في منطقة تل الهوا لفترة طويلة.

وأكدت الشركة، في البيان، أن السبب هو تعطل طارئ أصاب جسم خط J7 الناقل للكهرباء من محطة التوليد والذي يغذي تلك المنطقة وذلك عند قرابة الثانية عشر والنصف من فجر يوم الأربعاء الخميس.

وأضافت "استمر العمل على تحديد مكان العطل التحت أرضي واصلاحه وقت طويل حيث تمكنت طواقم الشركة من الانتهاء من العمل وإعادة تغذية المنطقة بالكهرباء قرابة الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الخميس".

وتابعت "نعتذر عن هذا الخلل الطارئ والخارج عن سيطرتها ونتمنى من جميع المواطنين تفهم هذه الظروف وصعوبة العمل ميدانيا في ظل محدودية إمكانياتها، وسنعمل على تعويض المنطقة عن تلك الفترة ما أمكن ذلك".

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