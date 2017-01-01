"التربية" توقع اتفاقية مع فنلندا لدعم التعليم بقيمة ستة ملايين يورو

رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع ممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين آنا كايسا هيكينين، اليوم الخميس، اتفاقية لتوفير دعم من الحكومة الفنلندية لقطاع التعليم بمبلغ ستة ملايين يورو، إسهاما في دعم الخطة الاستراتيجية التطويرية للوزارة (2017-2022).

وقال عورتاني إن هذه الاتفاقية تضمن توفير التعليم الآمن والشامل والعادل لجميع مستويات النظام التعليمي، وتعزيز البيئة المسؤولة والمرتكزة على النتائج والمخرجات.

وثمن الشراكة القوية مع فنلندا ودعمها المتواصل الذي يسهم في تعزيز نوعية التعليم، من خلال برنامج الدعم المشترك (JFA).

بدورها، بينت هيكينين أن هذا الدعم يترجم مساعي الحكومة الفنلندية الرامية لتطوير التعليم الفلسطيني، وتنفيذ البرامج التي تدعم الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وتباحث الطرفان في بعض القضايا الحيوية في مجال التعليم وآليات المتابعة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الماثلة أمام القطاع التعليمي، وسير العام الدراسي الجديد.